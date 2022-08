SESSA AURUNCA – Dottore della farmacia dell’ospedale San Rocco aggredito a calci e pugni. E’ accaduto questa mattina alle 10,00 circa. Due clienti, di Castel Volturno, si sono recati presso la farmacia dell’ospedale per ritirare i sensori per diabetici. Il farmacista ha fatto notare la mancanza della documentazione necessaria ed รจ stato allora che i due, andati su tutte le furie, si sono scagliati contro l’uomo. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.