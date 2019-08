Aggressione al dirigente dell’Eurospin. Il commando potrebbe aver “vendicato” qualcuno non assunto

CARINARO – E’ notizia delle ultime ore l’individuazione, da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Aversa, di uno dei tre uomini del “commando” che avrebbe partecipato all’aggressione, giovedì scorso, di un dirigente dell’azienda Eurospin, giunto a Carinaro per presiedere all’inaugurazione del punto vendita. I tre, all’arrivo dell’uomo nel parcheggio della struttura, si sarebbero avvicinati all’auto, armati di mazze, aggredendolo. In questi giorni gli agenti hanno ascoltato le testimonianze di decine di persone presenti al momento dell’aggressione, tra cui anche la vittima. Il dirigente del punto vendita ha spiegato di non aver ricevuto minacce prima del raid criminale: una delle ipotesi è infatti di una possibile “vendetta” per la mancata assunzione di qualche persona nel punto vendita. Al vaglio degli inquirenti anche i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti all’esterno del supermercato.