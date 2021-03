AGGRESSIONE CHOC SULL’APPIA. Due fratelli sputano su una coppia e poi picchiano un 30enne

CASAPULLA – Incredibile quanto è avvenuto giovedì scorso alle 13 circa a Casapulla sulla Nazionale Appia. Un ragazzo trentenne è stato pestato a sangue da due fratelli e addirittura adesso rischia di perdere l’occhio.

La violenta aggressione sarebbe avvenuta all’esterno di un bar dove il giovane si trovava con la fidanzata per prendere un caffè da portar via. Non è ancora chiaro il motivo per il quale i due germani abbiano aggredito con tale violenza il giovane. I ragazzi hanno visto il trentenne dal balcone della loro casa e hanno iniziato ad offenderlo pesantemente e a sputargli addosso, poi, dopo che una pattuglia delle forze dell’ordine si è allontanata, era lì di passaggio, i due sono scesi per mettere in pratica quello che avevano minacciato di fare.

Il povero ragazzo che dopo l’aggressione è finito in ospedale.