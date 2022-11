Agostino scomparso nel nulla da due giorni. Il disperato appello dei familiari

A lanciare l’allarme la sua famiglia e i suoi amici

MARCIANISE – Agostino Rumolo, 37 anni scomparso nel nulla. A lanciare l’allarme la sua famiglia e i suoi amici. Del giovane uomo si sono perse le tracce giovedì 10 novembre quando ha abbandonato il suo posto di lavoro, orafo,, al centro Tarì di Marcianise.

Agostino è un ragazzo tranquillo, la sua vita l’ha sempre dedicata al lavoro e alla famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, Agostino giovedì 10 novembre avrebbe preso il solito bus che da Corso Umberto lo porta al Tarì di Marcianise e indossava jeans scuri , un piumino giallo e uno zainetto. Il suo datore di lavoro avrebbe raccontato però che intorno alle 11,con aria agitata Agostino gli avrebbe riferito che era in pericolo di vita, che qualcuno lo stava cercando e quindi che, per questo motivo, doveva per forza allontanarsi.

disperato appello della mamma Patrizia e della sorella Giuliana, in queste ore, sta facendo il giro dei social.

“Agostino è alto 1,80, magro. Al momento della scomparsa indossava un giubbino giallo, pantaloni jeans scuri e uno zainetto grigio. Ha un pearcing sul sopracciglio sinistro. E scomparso da Caserta il 10 novembre. Per favore fate girare!!! Contattare Giuliana Rumolo sua sorella x qualunque informazione possiate dare. Grazie”