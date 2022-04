AIDO. Il cuore grande dei casertani per la donazione degli organi

CASERTA – Si sta celebrando oggi la Giornata nazionale della donazione di organi, manifestazione – come abbiamo illustrato ieri – QUI la notizia – indetta dal ministero della salute, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, per promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico e curativo. In tutta la provincia ci sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione al tema. A Caserta, nel pomeriggio di ieri e stamattina, una delegazione dell’AIDO provinciale (Associazione Italiana per la Donazione di organi, tessuti e cellule) ha allestito una propria postazione sul sagrato della chiesa del Buon Pastore di piazza Pitesti allo scopo di fornire informazioni e raccogliere iscrizioni al sodalizio. Nella foto di testa, i volontari all’opera stamattina, i quali hanno constatato un notevole interesse delle persone e acquisito diverse adesioni. L’AIDO casertana, che venne costituita l’8 novembre 1980 e che oggi conta oltre 8mila soci donatori, ha sede in città presso il palazzo della salute, in via Paul Harris, 79, 6° piano.

Da una brochure dell’associazione, riportiamo le ragioni del perché donare e le modalità per esprimere il consenso.