“Aiuta i bambini sordociechi a uscire dal buio e dal silenzio”: Trekking San Prisco organizza il primo evento in favore della Fondazione Lega del Filo d’Oro

SAN PRISCO – Nell’ambito del progetto “Aiuta i bambini sordociechi a uscire dal buio e dal silenzio”, per domenica 28 novembre 2021, il Trekking San Prisco organizza il 1° evento in favore della Fondazione Lega del Filo d’Oro, che si svolgerà a San Prisco, nella piazza Santa Croce, in prossimità della chiesa Madre, dalle 9.30 alle 12.30.

L’evento permetterà lo “scambio” di oggetti appartenenti al team del Trekking San Prisco, e non solo, in cambio di “offerte” da devolvere direttamente alla citata Fondazione mediante bonifico bancario o versamento su conto corrente.

Si tratta, dunque, di una sorta di baratto.

Per consentire alle persone eventualmente interessate a questa forma di scambio, sulla pagina face-book TREKKING SAN PRISCO sono state pubblicate le foto degli articoli oggetto del baratto, comprensivi del valore simbolico di ciascuno di essi.

Nel luogo dell’evento gli interessati, esibendo la ricevuta del versamento (che dovrà, dunque, avvenire prima), potranno ritirare gli oggetti prescelti.

Il Trekking San Prisco, per dare concretezza al proprio impegno sociale, è solito organizzare anche escursioni a piedi, per le quali i partecipanti, di prassi, offrono un minimo contributo. Il raccolto viene poi, di fatto, interamente versato alla Lega del Filo d’Oro.