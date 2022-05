FRIGNANO – Sono ore di ansia quelle che sta vivendo l’intera comunità di Frignano. Da 24 ore non si hanno notizie della signora Loredana. L’ultimo avvistamento è di ieri mattina sul corso come confermano i familiari nell’appello che circola sui social: “Alle ore 9.56 di ieri da corso Garibaldi – Frignano si è allontanata la signora in foto, è vestita con pantalone nero, maglia bianca e nera e borsa marrone. Chiunque l’abbia visto può contattare il figlio al numero : +39 328 162 5159″