Albero secolare crolla nel Giardino inglese della Reggia

CASERTA – È venuto giù uno dei preziosi e grossi alberi dei Giardini Inglesi della Reggia di Caserta. L’arbusto non ha retto alle violente raffiche di vento che hanno colpito ieri la provincia. Per fortuna la direzione, per ragioni di sicurezza, aveva già chiuso il parco reale. La fragilità del patrimonio vegetale del Complesso vanvitelliano, fanno sapere dalla Reggia, è oggetto da due anni di approfonditi studi e verifiche. L’albero, un Pinus Pinea, non verrà verificato nell’immediato poiché nelle settimane gli esperti dell’Università effettueranno controlli e verifiche per comprendere la causa dello schianto. Tutta l’area sarà sottoposta ad accertamenti.