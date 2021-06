Aldo Festante è pronto a scendere di nuovo in pista. Si accendono i motori per la nuova edizione della Porsche Carrera Cup

Aldo Festante torna a bordo della sua Porsche Carrera per il primo round della mitica Porsche Carrera Cup. Terza partecipazione per il pilota di Capua, il quale, cercherà di sfruttare l’esperienza maturata nelle scorse edizioni per migliorare l’ottimo, risultato dell’anno scorso: quarto posto in classifica generale. La prima gara di campionato si terrà dal 04 al 06 di Giugno, sul celebre circuito di Misano, già teatro di numerose battaglie per Festante. Anche quest’anno, Aldo sarà affiancato dal Team Ombra, con il quale si è instaurata una sinergia vincente nella scorsa edizione della Porsche Carrera Cup, e con cui Festante intende lavorare ancora una volta per conquistare la vetta della classifica.

Il giovane pilota di Capua rimane, comunque, concentratissimo sulla gara di domani, intenzionato a far fruttare il lavoro svolto finora per conquistare, da subito, una posizione di rilievo in classifica, mettendosi in gioco, come uno dei protagonisti assoluti del campionato.“Finalmente siamo tornati ! Non vedevo l’ora di iniziare di nuovo a correre, spero di offrire lo spettacolo che meritate, ci stiamo impegnando al massimo, seguiteci !”