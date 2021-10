Aldo Festante è tra i più veloci in Franciacorta

CAPUA – In un weekend ricco di colpi di scena, Aldo Festante conferma una volta ancora le sue doti di velocità, durante la quinta tappa della Porsche Carrera Cup in Franciacorta.

CAPUA – La penultima manche della Porsche Carrera Cup si è tenuta sul Franciacorta Circuit dall’ 1 al 3 ottobre, nella straordinaria cornice del Porsche Festival. Aldo Festante, ancora una volta si è dimostrato uno dei piloti più performanti del campionato. Il weekend di gara è partito subito con delle qualifiche al cardiopalma, quando Aldo, a causa di un problema meccanico, non è riuscito a spingersi oltre il tredicesimo tempo.

Partito in sesta fila, Aldo ha cercato sin dal primo giro di recuperare posizioni, mirando alla parte alta della classifica. Purtroppo un contatto con un’altra vettura ha penalizzato gli sforzi del pilota capuano, obbligando Festante al ritiro prematuro dalla competizione.

In Gara 2, invece, il giovane pilota è riuscito a conquistare il giro più veloce della competizione, chiudendo la corsa in dodicesima posizione.

Un weekend, quello in Franciacorta, che lascia l’amaro in bocca, per una performance marcata sin dalle qualifiche da problemi tecnici e da contatti che hanno minato la possibilità di combattere al meglio con gli altri protagonisti del campionato. Festante però non si perde d’animo e dopo essersi goduto lo spettacolare Porsche Festival, con i suoi numerosissimi appassionati ed i suoi eventi mozzafiato è pronto per rimettersi al lavoro con il team Ombra per concludere l’ultimo round della Porsche Carrera Cup nel migliore dei modi.

“ Weekend molto complicato, eravamo tra i più veloci ma problemi tecnici e contatti ci hanno impedito di dimostrarlo a fondo, grazie a Porsche per aver messo in piedi un evento mozzafiato. “