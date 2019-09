Alimentava rogo tossico di plastica, pneumatici e immondizia. Arrestato 78enne

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Alimentava un rogo a base di plastica e pneumatici gettandovi sopra sacchetti di immondizia. E’ finito per questo in arresto G.N., un 78enne di San Cipriano d’Aversa. A notare l’incendio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, che sono intervenuti bloccando l’uomo, che con un forcone gettava le buste di rsu sull’altro materiale speciale dato alle fiamme in un’area di appena 50 metri quadrati. Il 78enne e’ stato arresto per combustione illecita di rifiuti.