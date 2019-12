ALL TOGETHER NOW. Gaia Di Fusco canta e incanta. La 18enne di MONDRAGONE sbanca a Canale 5 e approda in finale 27 Dicembre 2019 - 09:33

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Aveva già incantato la giuria ed il pubblico con la sua splendida voce nella puntata del 4 dicembre scorso, dapprima con la sua personale versione del brano “Domino”, di Jessie J, e poi con il bellissimo brano di Mina “Io e te da soli”.

Nella semifinale ieri sera, 26 dicembre 2019, la 18enne mondragonese Gaia Di Fusco, grazie ad una splendida performance, ha strappato l’accesso alla finale di “All Together Now 2”, show di canale 5 condotto da Michelle Hunziker e j-Ax, cantando “Tutt’al più” di Patty Pravo e ottenendo dai giudici 94 punti. Per Mietta, la ragazza ha una sensualità che poche cantanti hanno. Ci si aspetta ora che in finale questa giovane cantante talentuosa, possa ottenere il successo che merita.