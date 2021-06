ALLARME BOMBA IN COMUNE. Pacco sospetto, artificieri sul posto

CASTEL VOLTURNO – Un finto ordigno ha fatto scattare questa mattina l’allarme al Comune di Castel Volturno (Caserta); l’autore, un ultrasettantenne, M.M., con un passato vicino all’estrema destra, è stato denunciato dai carabinieri per procurato allarme. I militari della locale stazione e della Compagnia di Mondragone sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che aveva notato un plico sospetto appoggiato ad una finestra nei pressi di Piazza Annunziata, a pochi metri dal palazzo del Comune. Anche gli Artificieri dell’Arma sono giunti sul posto, e hanno da subito capito che si trattava di un falso allarme, visto che nessun filo usciva dalla scatola; l’area è stata comunque transennata e sono stati evacuati la Chiesa e i palazzi attorno, ma si è scoperto che dentro il plico c’era quasi solamente carta. Concluso l’intervento, l’autore si è poi presentato dai carabinieri attribuendosi la paternità del gesto, spiegando di aver voluto vendicarsi del fatto di non essere stato ascoltato dal Comune per alcune richieste fatte da tempo.