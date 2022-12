Allarme furti in paese: continuano i colpi nelle abitazioni

La famiglia si era allontanata per le festività natalizie, al loro rientro l’amara scoperta

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Famiglia esce per le festività torna e trova la casa svaligiata. Ieri presso una appartamento di Corso Sicilia a Succivo una banda di ladri ha approfittato dell’assenza dei proprietari si è introdotta nell’abitazione e hanno portato via tutto quanto di valore: soldi, la Play Station del figlio di 8 anni, tutti i giochi per la consolle, diverse migliaia di euro, mettendo l’abitazione a soqquadro e dandosi alla fuga. Appena rientrata la famiglia ha fatto la brutta scoperta. Ormai è allarme furti in paese e non solo.