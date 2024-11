Allarme per i treni del casertano: rame e vandali sui binari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Furto di rame e atti vandalici lungo la linea Benevento-Cancello. A segnalarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, in una nota, spiega come “la scorsa notte ignoti, per l’ennesima volta, hanno messo in atto una serie di atti vandalici e di furti di rame che hanno interessato le apparecchiature del nuovo segnalamento ferroviario Accm/Scmt”.

Da ciò che fa sapere l’azienda, furti e danneggiamenti hanno riguardato i nuovi impianti sui passaggi a livello tra le stazioni di Santa Maria a Vico e Cancello, impianti oggetto di lavori di ammodernamento della linea.

“Eav e appaltatore – spiegano ancora dalla società di trasporti – stanno lavorando per consentire la riapertura della linea e questi spiacevoli episodi comportano costi e solo inutili perditempo per il ripristino degli apparati già installati”.