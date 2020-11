Allenatore-infermiere riprende le atlete nude negli spogliatoi, oggi i giudici hanno ascoltato un collega

SESSA AURUNCA – Un allenatore di pallavolo femminile, F.F., di Sessa Aurunca è processo perché accusato di aver registrato atlete nude negli spogliatoi dopo l’allenamento. Secondo l’accusa. Il tutto è uscito allo scoperto che la sua amante nonché collega in ospedale ha sporto denuncia per stalking. Davanti ai giudici, l’uomo si è difeso che utilizzava una telecamera nascosta su una penna per riprendere le partite all’insaputa delle avversarie e studiarne i punti deboli in vista del ritorno. Oggi, davanti ai giudici era presente un collega dell’infermiere. Nella prossima udienza, invece, parlerà il presidente della squadra.