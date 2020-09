ALLERTA MALTEMPO. Una giornata interminabile per i VVF: ancora 60 interventi in corso. In provincia di CASERTA alberi crollati, allagamenti e una pericolosa frana 27 Settembre 2020 - 19:21

CASERTA E PROVINCIA – Ancora 60 gli interventi in coda, con 8 squadre dei Vigili del Fuoco impegnate da questa mattina su tutto il territorio. I Comuni più colpita dall’emergenza maltempo che ha investito il casertano sono quelli dell’agro aversano, Castel Volturno e Mondragone. A Teano, sulla Casilina, in località Taverna-Zarone, un albero è caduto interrompendo per alcune ore il transito veicolare. A Camigliano, invece, la situazione è veramente critica: a causa degli incendi che hanno devastando la montagna durante l’estate, il terreno non ha retto alla copiosità della pioggia di oggi, franando in una considerevole colata di fango. https://casertace.net/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Video-2020-09-27-at-18.06.16.mp4