Ambiente, Zinzi (Lega): De Luca ci attacca, ma ecoballe sono ancora lì

“Per la Terra dei Fuochi non ha mai messo in campo iniziative significative“, così il deputato Gianpiero Zinzi

“De Luca che alla fiera Ecomondo di Rimini sbandiera come risultati importanti per la Campania la sua gestione dell’emergenza ecoballe e della Terra dei Fuochi è come l’elefante che esce dalla cristalliera raccontando di aver lasciato tutti i bicchieri intatti. La verità è che parte delle ecoballe che aveva annunciato di smaltire entro il 2019 sono ancora lì e che per la Terra dei Fuochi non ha mai messo in campo iniziative significative. Diciamo che per la Campania è meglio che continui a dedicarsi all’attività in cui riesce meglio: presentare libri“. Così in una nota il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi