Ampliamento Pineta Grande: cadono le accuse di corruzione. rinviati a giudizio “solo” per abuso d’ufficio il “patron” della clinica Vincenzo Schiavone, l’ex sindaco Dimitri Russo e altri

Cade l’accusa di corruzione. Prosciolto l’ex parlamentare Americo Porfidia, difeso dall’avvocato Vittorio Giaquinto: era accusato di induzione indebita

CASTEL VOLTURNO (t.p.) Questa mattina la gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Rossi, ha deciso, al termine dell’udienza preliminare a carico di manager, politici, tecnici ed imprenditori coinvolti nell’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sull’ampliamento della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Colpo di scena: proscioglimento per tutti dal reato di corruzione, mentre rinvio a giudizio per il reato di abuso d’ufficio come già in sede di riesame si erano pronunciati i giudici. ‘Non c’era il sistema Schiavone’ è quello che ha commentato l’avvocato Claudio Sgambato difensore del patron della clinica Vincenzo Schiavone e dell’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo, entrambi a giudizio per abuso d’ufficio.

Caduti i capi 1.7 e 1.8 relativi alla autorizzazione paesaggistica Sovrintendenza (famosa questione intervento impattante) e cadute le accuse sulla rivelazione segreti di ufficio per De Feo. Completamente prosciolto da tutto Americo Porfidia difeso dall’avvocato Vittorio Giaquinto accusato di induzione indebita. Il prossimo 19 aprile dovranno comparire dinanzi al presidente Stravino per abuso d’ufficio: Sergio Crispino, Carmine Noviello, Antonio Postiglione, dirigente della Regione Campania, Arturo Romano, Dimitri Russo, Giuseppe Russo, Alfonso Savio e il già citato Vincenzo Schiavone. Prosciolti tutti gli altri

Nel collegio difensivo sono impegnati, tra gli altri, gli avvocati Carlo De Stavola, Giuseppe Stellato, Mario Griffo, Claudio Sgambato, Mauro Iodice, Ferdinando Letizia, Felice Belluomo, Antonio Gravante, Renato Jappelli, Vittorio Giaquinto, Giuseppe Caiati, Dezio Ferraro, Ferdinando Trasacco ed Ernesto De Angelis.