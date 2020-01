Anche a CASERTA una sede di sosviaggiatore

CASERTA – L’associazione sosviaggiatore.it, nasce nel 2014, con lo scopo di tutelare il consumatore da tutte le problematiche provocate sia da enti pubblici che privati.

Essendo noi di Casertace, una testata giornalistica casertana, siamo sempre ben disposti nell’informare i nostri lettori di realtà professionali nate in provincia come quella di sosviaggiatore.it. Infatti, la sede principale si trova ad Aversa, ma il loro raggio d’azione si estende in tutto il territorio nazionale. Infatti da qualche anno è stata inaugurata anche la sede di Caserta in via Don Bosco. Ad oggi, sono tantissimi i viaggiatori che hanno usufruito dei servizi dell’associazione, riuscendo ad ottenere insperati rimborsi, oppure, laddove ce ne fossero stati gli estremi, anche risarcimenti per danni subiti, sia sul piano patrimoniale che morale.

Non a caso, a seguito dei tantissimi successi che l’associazione ha ottenuto, anche la tv nazionale si è accorta di loro. Infatti, la scorsa estate, l’associazione, tramite l’avv. Michele Ferrara, è stata ospite degli studi televisivi RAI di “Uno Mattina estate”.

Ovviamente, l’estate è il periodo di maggior lavoro per l’associazione sosviaggiatore.it, e spesso, i clienti dell’associazione, sono costretti a richiedere il loro intervento per una cancellazione di un volo, oppure un ritardo eccessivo di un volo, che abbia completamente stravolto i piani dei consumatori.



In conclusione, siamo ben lieti di informare i nostri lettori del fatto che, esistono realtà professionali a tutela del consumatore come sosviaggiatore.it, con radici casertane, in grado di dare una grossa mano a tutti coloro che abbiano subito un disservizio legato al loro viaggio. Nel caso vi trovaste in tali condizioni, non esitate a contattarli.