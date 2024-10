Ancora maltempo sul casertano, allerta meteo prorogata di 24 ore

Lo ha reso noto la protezione civile

CASERTA – L’allerta meteo attualmente in vigore fino a mezzanotte è stata prorogata anche per la giornata di oggi. Lo ha reso noto la protezione civile regionale che ha diramato un avviso nuovo avviso, stavolta di colore giallo, valido dalla mezzanotte di sabato e per tutta la giornata di domenica

“A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massi anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli”. Alla luce della nuova comunicazione resta in vigore fino a mezzanotte l’avviso con criticità di livello arancione, poi lo stato di allerta sarà ‘degradato’ al giallo.

“Le precipitazioni proseguiranno, dunque, per tutta la giornata di domani e potranno essere anche a carattere di forte temporale”, avvisano dalla Regione con l’invito ai comuni a mantenere attivi i Coc e porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti.