ANCORA RAGAZZI ARMATI. In piena notte tre giovanissimi pronti a colpire fuori al bar con una pistola

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

LUSCIANO – Scene da film nel cuore della notte a Lusciano, nel casertano, dove tre ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre maneggiavano pistole, sfollagente e tirapugni come se si stessero preparando per un raid.

Il video, girato in via Concetto Marchesi intorno alle 2 del mattino, mostra un giovane che, visibilmente agitato, estrae una pistola da una scatola lasciata sul ciglio della strada per poi infilarla nei pantaloni, mentre gli altri due si scambiano oggetti contundenti con assoluta disinvoltura.

Ad allertare i Carabinieri sono stati alcuni residenti preoccupati che, nelle ore successive, hanno segnalato l’accaduto. I militari sono intervenuti tempestivamente e hanno acquisito i filmati prima che venissero cancellati dal sistema di sorveglianza.

Grazie all’analisi delle immagini e al successivo incrocio dei dati, i tre – tutti giovanissimi e incensurati – sono stati identificati e rintracciati nelle loro abitazioni, dove sono scattate perquisizioni personali e domiciliari, effettuate anche con l’ausilio dell’unità cinofila antisabotaggio dell’aeroporto di Grazzanise.

Il bilancio? Una pistola calibro 7.65 funzionante ma senza munizioni, due pistole scacciacani senza tappo rosso, uno sfollagente telescopico e due tirapugni: tutto sequestrato.

Ora i tre ragazzi dovranno rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco e violazione della legge sulle armi.