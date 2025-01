Andrea. Oltre il pantalone rosa: presentazione del libro al Teatro Parravano di CASERTA. Gli studenti del Liceo Manzoni incontrano Teresa Manes

In calce all’articolo la locandina dell’evento in programma lunedì 27 gennaio alle ore 16:00 presso il Teatro Parravano

CASERTA – Vuole dare voce ad Andrea e parlare agli adolescenti di una tragedia evitabile, 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐞𝐬, mamma del ragazzo 𝑑𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑜𝑠𝑎, straziata dal suicidio del figlio nel 2012, che oggi, dopo aver ripercorso nel suo libro quei giorni assurdi e deliranti che la resero orfana di Andrea, è impegnata nel sociale e gira nelle scuole per offrire un concreto spunto di riflessione sul bullismo e far comprendere la gravità e il peso dei pregiudizi.

Con gli occhi asciutti, ora, mira al cuore dei giovani e degli adulti, cui spetta l’ingrato compito di formarli, a scuola e a casa, insegnando a scegliere sempre le parole giuste atte a non ferire chi ascolta, perché le parole si trasformano troppo spesso in armi, se usate con inquietante superficialità.

Gli studenti del Liceo Manzoni, da sempre saldamente in prima linea nella campagna di sensibilizzazione e contrasto ad ogni forma di violenza o prevaricazione, 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟕 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚, avranno l’occasione di partecipare alla presentazione del libro 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑎. 𝑂𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎 edito da 𝐆𝐫𝐚𝐮𝐬 , e di parlare con la mamma di Andrea, guardarla negli occhi, veicolando il difficile messaggio che storie come la sua non dovranno mai più accadere, perché è ingiusto che una mamma pianga un figlio per dei pantaloni che in lavatrice hanno stinto e perché fuori, da qualche parte, qualcuno ne ride e ne fa bersaglio di scherno e persecuzione in rete.

Aprono il dibattito 𝐢𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐟.𝐬𝐬𝐚 𝐀𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐕𝐚𝐢𝐫𝐨; 𝐒.𝐄. 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐋𝐚𝐠𝐧𝐞𝐬𝐞, 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚; 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐨; 𝐢𝐥 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢; 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐮𝐬, editore del libro. Interviene la 𝐝𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐑𝐨𝐬s𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐨, 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 ; modera la 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 de 𝐈𝐥 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐋𝐢𝐝𝐢𝐚 𝐋𝐮𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨.

Hanno curato le fasi organizzative le docenti del 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐕𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛(𝐞)𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐢.

L’evento gode del patrocinio della Città di Caserta, Rotary club Caserta Luigi Vanvitelli, ANSPI, Fidapa, Liberi Orizzonti, Comitato Visibilità Cittadina Caserta, Quercus Vitae, Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli.

𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎, 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒, 𝑚𝑎 𝑒̀ 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜. Teresa Manes.