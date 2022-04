ANGELA IANNOTTA LOTTA PER LA VITA. Gli avvocati della ragazza calano le loro carte: presto la nomina di consulenti tecnici di parte

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I consulenti chirurghi e medici legali nominati dagli avvocati Crisileo legali di Angela Iannotta, la sottoporranno in tempi brevissimi a visita medico legale di parte nell’Ospedale Civile di Caserta dove è ricoverata ancora in gravi condizioni di salute ed in pericolo di vita. Al vaglio dei legali di Angela anche la posizione del direttore sanitario della Clinica Villa del Sole di Caserta.

Dopo che nei giorni scorsi il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – la dott.ssa Valentina Santoro – ha sottoposto celermente ad interrogatorio, alla presenza della polizia giudiziaria, Angela Iannotta, accogliendo la richiesta della giovane donna di essere sentita personalmente (dopo che la stessa aveva fatto depositare dai suoi legali una seconda denunzia querela; la prima è stata quella fatta depositare dal marito ) e dopo che il Procuratore della Repubblica ha inviato dei propri consulenti chirurghi e medici legali per visitarla nell’ospedale di Caserta dove è tuttora ricoverata (nel Reparto dei Grossi Traumi Chirurgici) e ha fatto acquisire ulteriore ed attuale documentazione sanitaria, adesso i difensori della persona offesa, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo fanno delle ulteriori mosse difensive.

Gli avvocati Crisileo hanno anch’essi nominati dei consulenti chirurghi e medici legali di parte per far visitare la loro assistita Angela e avere un quadro completo sulle condizioni di salute della giovane donna sammaritana di appena 28 anni, madre di tre bambini piccoli, l’ultimo solo di due anni e mezzo.

Il collegio medico legale multidisciplinare, nominato dai legali di Angela Iannotta sarà presieduto – a quanto è dato sapere – da un professore universitario di Chirurgia e da altri componenti esperti che lo affiancheranno, tra cui degli specialisti in medicina legale, tutti già consulenti di vari Procure italiane, che hanno al loro attivo una consolidata esperienza e di cui, al momento, non sono stati resi noti i nomi, per volere espresso della difesa di Angela Iannotta.