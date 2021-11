Appalti truccati: funzionario rifiuta la “mazzetta”. Presidente della Provincia ai domiciliari

REGIONALE – E’ stata la denuncia di un ingegnere a far scattare le indagini della Procura di Benevento che ha portato a 18 misure cautelari, di cui 8 ai domiciliari. Tra loro anche il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, per il quale il reato contestato è turbativa d’asta. Per tutti e 18 gli indagati i reati contestati a vario titolo sono di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio ed emissione di documenti o altri operazioni per operazioni inesistenti in relazione ad 11 procedure pubbliche di appalto indette e/o gestite dalla Provincia di Benevento, Provincia di Caserta e Comune di Buonalbergo (Bn), nonché dei reati di tentativo, induzione indebita a dare oa promettere utilità, tentativo di concussione libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico. Tra gli altri, anche il sindaco di BuonAlbergo Michelantonio Panarese. Le indagini sono partite dalla denuncia di un ingegnere che ha reso dichiarazioni spontanee recandosi nella caserma dei carabinieri di Benevento. L’ingegnere ha denunciato tentativi di istigazione alla corruzione, consistente nella consegna di una somma di mille euro in contanti custodita in una cartellina, commessa ai suoi danni da un collega, funzionario della Provincia di Benevento e sindaco di un Comune del beneventano: in i due, al momento dei fatti lamentati, erano rispettivamente presidente e membro della commissione giudicatrice di una procedura pubblica di appalto, gestita dalla Provincia di Benevento, avente un oggetto la progettazione esecutiva e la direzione lavori inerenti alla nuova costruzione di istituto scolastico all’interno e confinante con l’area scolastica dell’ esistente Iis Agostino Maria De Liguori, di Sant’Agata de’ Goti (Bn), dall’ importo complessivo di euro 204.536,08.Tra gli episodi corruttivi rientrano: l’affidamento dei lavori di miglioramento, adeguamento, messa in sicurezza e riammagliamento tra le strade provinciali SP. nn. 30, 32, 33, 34 e 45 I lotto, procedura pubblica indetta dal Comune di Buonalbergo (Bn); l’affidamento di lavori di riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza della sp 45 Montefalcone di Val Fortore – ss 90 bis, procedura pubblica indetta dalla Provincia di Benevento per un importo a base d’asta di complessivi € 4.605.325,61; l’affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di Buonalbergo -località Cerreto di 1.591.827,75 €, gestita dal comune di Buonalbergo; l’affidamento di lavori di ripristino della funzionalità e messa in sicurezza di tratti delle SP. 45-48-49-50 per un importo di complessivi euro 535.363,86, gestita dalla Provincia di Benevento