Applausi e lacrime per l’ultimo viaggio di Dario, musicista volato via a soli 24 anni

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa ai funerali del dolcissimo e virtuoso musicista 24enne Dario Amabile. Si sono celebrati il 17 febbraio alle 15 presso la Basilica di San Paolo di Aversa. Tanti i presenti per dare l’ultimo saluto al bravissimo ragazzo, laureato al Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli in chitarra, la sua grandissima passione. Dario da tempo lottava contro un male, poi dopo un intervento aveva avuto dei problemi alla mano, impedendogli di suonare, motivo per il quale gli amici organizzarono una raccolta fondi per consentirgli un intervento per una protesi che gli consentisse di nuovo di poter suonare, il suo amato strumento. Dario lascia nel dolore i familiari e i tantissimi amici e colleghi musicisti. Tanti applausi e lacrime al passaggio del feretro fuori la Basilica. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per Dario.

“In tanti anni ho conosciuto pochissimi con la tua stessa grande passione per la chitarra. Ricordo perfettamente le tue parole quando il brutto male ti ha colpito….l unica tua speranza era di poter continuare a suonare.Lo farai mio carissimo Dario Amabile , continuerai a viaggiare con la chitarra in spalla, la tua musica riecheggerà per sempre.R. I. P. “



“Sto piangendo, ho avuto modo di conoscerti e questo non ci voleva proprio io ti porto come tutti quanti nel mio cuore sei un vero angelo di Dio proteggici dall’alto dei cieli pace alla tua anima Dario”