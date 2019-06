Applausi e palloncini bianchi per l’addio a Imma Papa, la 29enne travolta da un carico di patate lungo l’Asse Mediano

ORTA DI ATELLA – (Lidia e Christian de Angelis) – Centinaia i presenti per l’ultimo addio a Imma Papa, la 29enne deceduta lungo l’asse mediano, travolta dalle patate. Martedì pomeriggio sono stati celebrati i funerali nella Chiesa di Forchia, nel beneventano. La bara è stata accompagnata da applausi e palloncini bianchi.

Centinaia i messaggi di addio e cordoglio per la sua dipartita.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Avremmo preferito avere torto ma è successo quello che temevamo, da mesi denunciamo i trasporti effettuati in maniera pericolosa. In questo Paese si muore per “l’arrangiarsi” altrui, occorre un giro di vite contro questo assurdo fenomeno” “Una ragazza di 29 anni è morta dopo che la sua auto è stata travolta da un carico di patate, perso da un camion che procedeva in direzione opposta. L’incidente è avvenuto sull’Asse mediano nel tratto tra Afragola e lo svincolo autostradale dell’A1. Avremmo preferito avere torto ma è successo quello che temevamo, cioè che un trasporto effettuato in maniera pericolosa avesse potuto provocare un incidente mortale. Quel momento, purtroppo, è arrivato. Dopo mesi di denunce non possiamo che invocare un giro di vite, occorre che le forze dell’ordine contrastino con la massima determinazione in fenomeno”.

Ecco alcuni racconti della tragedia di chi era lì. Francesco C: “Ero li in mezzo al traffico, per due ore e pregare che non c’erano morti, giovani, bambini come accade ogni giorno in questo schifo!!C’eri tu potevo esserci io o qualsiasi altra persona…la vergogna e di chi pur di guadagnarsi 1$ in piú fa carichi più grandi del dovuto !uno schifo totale per queste miserie ci va per sotto chi ha la voglia di vivere e di crescere una bambina… Riposa in pace..”

Eleonora L:”Mi piange il cuore …è tutto ingiusto!Sono passata lì dopo qualche ora , mi si è spezzato il cuore. Poi vedere una donna così giovane , con una vita davanti , con un figlio da crescere.Straziante.”

Rosa B: “Non ti conoscevo ma sentire questa notizia mi ha spezzato il .una mamma cosy giovane le hanno stroncata là vita. Non è giusto morire x colpa degli altri. Eri cosy giovane è bella. Ho tanta rabbia dentro che queste disgrazie non dovrebbero capitare. Povero cucciolo è rimasto senza la sua mamma non è giusto. rips in pace è veglia x i tuoi genitori è x tuo marito. È x il tuo piccolino che è rimasto senza di te. Condoglianze a tutta la famiglia“.

Monica P: “Ieri sera ero imbottigliata nel traffico..e ho visto tanto dolore e smarrimento negli occhi della gente..tra le auto circolava la triste notizia…non un clacson suonato..non una lite tra automobilisti! Ma solo tanto tanto silenzio e rispetto x una vita andata via troppo in fretta…eri una di noi..stavi in mezzo a noi ieri sera.. tutti ti rispettavano e rispettavano il dolore dei tuoi cari che troppo troppo presto ti hanno perso..non ho più lacrime da ieri sera..tutta napoli non ha più lacrime.. eri bellissima..oggi tra gli angeli più belli del paradiso..”

Michele A: “Nn ti conosco… ieri mi trovavo a passare x caso su quella strada… Ed ho visto quella 500 distrutta sperando che nn fosse successo nonostante la scena nulla di grave… Stamattina ho letto l art. Di giornale… E davvero nn ho parole… Un abbraccio forte alla tua famiglia… E sopratutto alla tua piccola”.