Apprezzamenti ad una giovane donna, scatta la lite. Inseguito e pestato dal fidanzato lungo la Provinciale

CASAL DI PRINCIPE – Zuffa sulla provinciale, ieri sera a Casal di Principe. Il tutto sembrerebbe essere nato da un apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza. Protagonisti dell’episodio una coppia di fidanzati, un gruppo di amici ed un ragazzo che rivolge un apprezzamento di troppo alla giovane nell’uscire da un bar dove tutti sembrerebbe si trovassero per mangiare un gelato.

E’ stato allora che nei confronti del ragazzo, che nell’uscire si era messo alla guida della sua vettura una Panda di colore nero, sarebbe scattata l’aggressione da parte del fidanzato che lo avrebbe inseguito, fermato e colpito con un pugno al volto.

Il tempestivo intervento dei presenti in strada ha fatto si he la lite non degenerasse.