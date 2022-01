Apre il bar che doveva restare chiuso tre giorni. Proprietario denunciato

SESSA AURUNCA – La Polizia di Stato di Caserta, nella serata di ieri, ha deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ex art. 650 C.P. il proprietario del bar, ubicato in Sessa Aurunca loc.Fasani, a cui era stata irrogata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria di giorni “tre”, come da D.L.19/2020.

Gli operatori del Commissariato della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, in servizio di controllo del territorio, nel verificare il rispetto della predetta sanzione accessoria irrogata nella medesima giornata, constatavano che la suddetta attività era aperta nonostante l’obbligo di chiusura.

Pertanto, il proprietario dell’esercizio commerciale veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P., e contestualmente gli veniva intimato l’immediata chiusura dell’attività.