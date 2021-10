Architetto ucciso durante una rapina. Convalidati gli arresti dei tre presunti autori dell’omicidio

CASERTA – Sono stati convalidati gli arresti di tre presunti autori dell’omicidio dell’architetto Roberto Mottura, commesso nella notte del 9 giugno scorso all’interno di una villetta di Piossasco (LEGGI QUI I NOMI). A Torino e nella provincia di Caserta, i militari del Nucleo investigativo dei carabinieri di Torino e della Compagnia di Moncalieri, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura del capoluogo piemontese, nei confronti dei tre, albanesi e con precedenti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in omicidio, tentata rapina in abitazione e porto abusivo di arma da sparo clandestina.

Stamattina i gip dei tribunali di Torino e Santa Maria Capua Vetere hanno convalidato i fermi disponendo per i presunti autori dell’omicidio la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’operazione due dei tre fermati, con altri due connazionali, sono stati anche arrestati in flagranza per detenzione di armi e droga e per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, durante le perquisizioni a Torino, sono stati trovati e sequestrati anche un fucile da caccia modificato, risultato rubato in Piemonte nel maggio 2021, e circa 600 grammi tra cocaina e hashish, sostanze da taglio e arnesi da scasso.