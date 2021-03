PARETE – Quattro malviventi armati di pistola e fucile a canne mozze hanno fatto irruzione in un capannone di una nota cooperativa agricola di via Carlo Pezone. Hanno minacciato i titolare e il figlio, alla presenza dei dipendenti. Con le armi puntate, l’uomo non ha potuto far altro che consegnare i soldi, mentre i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Uno bianca. Sul posto i carabinieri. Le immagini della sorveglianza potrebbero luce su quanto accaduto.