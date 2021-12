Armato di fucile nella base Nato. Arrestato un uomo

GRICIGNANO D’AVERSA – Si è concluso con l’arresto di un uomo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio all’interno della base militare americana di Gricignano di Aversa, la Us Naval Support Activity Naples, rimasta in lockdown per circa due ore per la segnalazione di un uomo armato nei pressi della scuola della base. In un messaggio diffuso al termine delle operazioni, il commanding officer della Nsa Naples, capitano James Stewart, ringrazia “la nostra comunità per la vostra rapida risposta ai nostri messaggi e alle indicazioni per ripararsi. Una potenziale situazione di tiratore attivo è un evento molto dinamico e apprezzo la cooperazione della comunità, che ha permesso al nostro team di rispondere all’incidente. Un membro della nostra comunità ha segnalato un’attività insolita al nostro Emergency dispatch, che ha avviato il lockdown e ha portato all’arresto di una persona sospettata“.

Quanto avvenuto ieri sera, prosegue Stewart, “è stato un buon promemoria del motivo per cui ci alleniamo, in modo da poter avere una risposta unificata quando abbiamo bisogno di proteggere la nostra comunità. Tutti, dalle nostre forze di sicurezza navale al nostro team nel Centro operativo di emergenza, ai singoli membri della nostra comunità, tutti hanno fatto un lavoro incredibile“.

L’incidente, spiega il commanding officer della Nsa Naples, “è iniziato con le segnalazioni di suoni simili a colpi di arma da fuoco nelle vicinanze del complesso della scuola media ed elementare intorno alle ore 18. E’ stato ordinato un immediato lockdown e le forze di sicurezza dell’Nsa Naples sono intervenute sul posto. Intorno alle 20 un uomo adulto sospettato e un fucile da softair sono stati presi in custodia in un appartamento della base. Il lockdown è stato revocato dopo che è stato assicura che non permaneva più alcuna minaccia. Non si registrano feriti e sono in corso indagini sull’incidente“.