ARRESTATO 18ENNE. Chili e chili di esplosivi nascosti in garage: GUARDA IL VIDEO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 65 chili di botti illegali in un garage di via Pisa a Casal di Principe. In manette un insospettabile 18enne.

Il blitz è scattato nell’area residenziale a due passi dal parco Arcobaleno e vicino a “Casa don Diana”. I militari hanno raccolto diversi indizi, con la voce in città che già circolava. Così hanno deciso di far visita a un 18enne incensurato. Nel box il rinvenimento che ha sorpreso gli stessi carabinieri.

Tutti ordigni non convenzionali – dalle “tradizionali” cipolle fino ai piccoli candelotti – per un totale di 1.213 pezzi. Necessario l’intervento del Nucleo artificieri dei Carabinieri di Napoli che hanno messo in sicurezza l’area prima di poter sequestrare l’esplosivo.

Ore di lavoro per poter agire in sicurezza tra le abitazioni di ignari cittadini e bambini che hanno rischiato inconsapevolmente la vita. Il peso complessivo del materiale esplodente sequestrato avrebbe potuto causare una strage.

Nel dettaglio sono stati sequestrati:

– 1 ordigno non convenzionale, senza nomenclatura;

– 17 ordigni non convenzionali, denominati “cipolle con track”;

– 82 ordigni non convenzionali, denominati “cipolle con miccia”;

– 23 ordigni non convenzionali, denominati “lupo 26”;

– 1.050 ordigni non convenzionali, denominati “rambo 33k”;

– 12 ordigni non convenzionali, denominati “diabolik”;

– 2 ordigni non convenzionali, denominati “supercobra10”;

– 26 ordigni non convenzionali, denominati “minitkunder”.