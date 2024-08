Arresto cardiaco dopo un tuffo in mare. Pasquale,11 anni, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere

Si era sentito male il giorno di Ferragosto mentre trascorreva una giornata al mare in compagnia dei familiari in un noto lido di Ischitella



CASTEL VOLTURNO – Dopo la speranza il dolore. Era stato considerato il miracolo di Ferragosto ed invece in queste ore si ha notizia della morte del piccolo Pasquale Montagnaro. Il bimbo, 11 anni, di Melito, era stato ricoverato in gravi condizioni, ma oggi il suo cuore ha smesso di battere. Il racconto del miracolo, purtroppo vano, è stato fatto sulla pagina social “Nessuno tocchi Ippocrate”, direttamente dagli operatori sanitari del 118.

È un caldo 15 agosto sul litorale di Ischitella, sono le 13:40 quando il caos della spiaggia viene interrotto da delle urla, un bambino di 11 anni sta affogando, immediatamente viene chiamata l’ambulanza, i primi ad arrivare sul posto sono l’ambulanza dedicata al litorale (Intersecurity onlus) e l’auto infermieristica che immediatamente iniziano le manovre di rianimazione in quanto il bambino era in arresto cardiaco.

Dopo 10 minuti giunge sul posto la postazione del 118 “Varcaturo INDIA”, con l’automedica di Varcaturo, gli equipaggi in sinergia portano avanti una interminabile RCP. Improvvisamente il bambino riprende il battito cardiaco, viene caricato in ambulanza e si parte alla volta dell’ospedale.

Durante in tragitto il ragazzino va per 2 volte in arresto cardiaco, alla fine giunge vivo al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in questi minuti si sta valutando il trasferimento al Santobono“.

Tutto faceva sembrare che Pasquale fosse stato strappato alla morte. Ma le sue condizioni erano troppo gravi e nonostante abbia lottato, il suo cuore non ce l’ha fatta.