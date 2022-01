Arriva anche in CAMPANIA la pillola anti Covid

REGIONALE – Sono 11.899 le confezioni di molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck, distribuite tra le 21 Regioni italiane dalla struttura commissariale all’emergenza Covid giudata dal Generale Figliuolo. Ogni confezione contiene 40 pillole, che vanno assunte entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi e il trattamento consiste in 4 capsule da prendere due volte al giorno. Tra le Regioni destinatarie delle maggiori quantità, il Lazio riceverà 1680 confezioni della pillola di Merck, la Lombardia 1800, la Toscana e il Veneto 1440, mentre alla Campania andranno 480, alle Marche 600, al Piemonte 739.

Questo dell’azienda Merck è il primo antivirale contro il Sars-CoV-2 autorizzato nel nostro Paese lo scorso 22 dicembre dall’agenzia italiana del farmaco ed è indicato per il trattamento dei pazienti non ricoverati con malattia da Covid da lieve a moderata, sviluppata di recente e con condizioni cliniche che rappresentino però fattori di rischio per lo sviluppo della malattia in forma grave.

L’accesso al molnupiravir seguirà la stessa modalità degli anticorpi monoclonali: i pazienti saranno segnalati dai medici di medicina generale o direttamente dagli ospedali, che conserveranno il farmaco nelle proprie farmacie ospedaliere. La pillola anti-Covid di Merck ha l’obiettivo di evitare il ricovero, quindi la malattia grave, ma l’efficacia nel prevenire le ospedalizzazioni si è rivelata bassa, 30%, secondo i dati dello studio di fase 3 della stessa azienda produttrice.