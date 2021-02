SCANDALO ASL CASERTA.”E’ tua, tutto a posto”, la Misericordia di Caivano vince la gara con le buste ancora chiuse. Un dipendente pubblico a lavoro per il presidente Puzone

CASERTA – Quella che avete potuto leggere nel titolo è la frase con cui Francesco Della Ventura, dipendente dell’Asl e uomo di fiducia di Luigi Carizzone, a capo del Dipartimento di salute mentale, avverte della vittoria dell’appalto sul trasporto dei malati tramite ambulanze Cuono Puzone, presidente dell’associazione “Misericordia” di Caivano, con un mese di anticipo sull’apertura delle buste (la conversazione è di dicembre 2018, le buste saranno aperte a gennaio 2019).

Saranno due le gare che la Misericordia porterà a casa grazie all’interessamento di Della Ventura: quella relativa al trasporto dei pazienti dializzati e il già citato servizio 118. Della Ventura arriverà a corrompere un membro della commissione per favorire Puzone. In cambio Della Ventura riceverà un gran bel favore: l’assunzione della moglie presso la Misericordia, operando all’ospedale di Procida.

L’appalto per il trasporto dei pazienti dializzati dei comuni ricadenti nei distretti sanitari di Caserta, Maddaloni, Marcianise, Teano, Piedimonte Matese e Capua valeva 1 milione 62mila. L’Ats Asclepio, di cui fa parte la Confraternita Misericordia, si aggiudica la gara con un ribasso al limite dell’incredibile: 1%. Un dato 30 volte inferiore a quello della società concorrente.

Per le ambulanze del 118, invece, gli inquirenti parlano di gara ad hoc, costruita per l’associazione caivanese. Leggendo quanto emerge dalle indagine dei carabinieri, emerge come “L’Asl di Caserta nell’ultimo bando di gara del 2018 ha riservato la partecipazione alle sole associazioni di volontariato aventi almeno una sede operativa sul territorio della Regione“. Una scrematura che, secondo l’accusa, era destinata a portare al trionfo la Misericordia.