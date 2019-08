ASL CASERTA, nominato il nuovo direttore sanitario. Niente di che. Roba di apparato PD. Perde Oliviero, Graziano pareggia

Caserta – si completa la triade di comando delle Asl di Caserta: dopo la nomina, da parte della giunta regionale, ma in pratica da parte di De Luca, il nuovo direttore generale Ferdinando Russo, oggi, questi, ha nominato a sua volta il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

Per quanto riguarda quest’ultima carica, si tratta di una conferma: Amedeo Blasotti c’era e Amedeo Blasotti rimane.

Particolarmente interessante la nomina del nuovo direttore sanitario.

All’Asl, dunque circa 5000 euro netti al mese, saranno intascati da Pasquale di Girolamo Faraone.

Si tratta di un personaggio che ha gravitato un po’ all’Asl di Caserta, di cui pare sia ancora dipendente, allo stesso modo con cui è stato dipendente, e forse lo è ancora, Luigi Cesaro, detto Giggino la Polpetta e, incredibile ma vero, faceva ancora parte o fa ancora parte dell’Ufficio legale dell’azienda sanitaria, e in parte, ritornando a Faraone, dell’Asl Napoli 2.

Proprio quella in cui ha lavorato Ferdinando Russo. Anzi, per la precisione, Faraone si è trovato ad operare in quel distretto 43 di Casoria, dove sono stati anche Ferdinando Russo e Blasotti.

Faraone ha svolto il servizio anche nella Napoli 1, mentre a Caserta ha operato nel controllo di gestione prima di essere assorbito dagli accoglienti uffici del direttore generale Di Biasio.

A occhio e croce la partita l’ha persa soprattutto Gennaro Oliviero, visto che Stefano Graziano potrà contare sui fondi raccolti e Ferdinando Russo, già consigliere comunale del PD di Afragola, città da cui proviene, intrattiene solidi rapporti con i Casillo, che a Casoria comandano e che hanno rinsaldato il rapporto con l’altro consigliere regionale Marrazzo di Crispano, la cui nipote ha sposato il neo eletto sindaco di Casoria, Raffaele Bene, pupillo dei Casillo

Siccome Marrazzo è anche nel giro di Stefano Graziano si ha la sensazione che quest’ultimo non dovrà. usare alla porta di Ferdinando Russo, il quale non sarà certo offuscato dal profilo non certo rutilante, bene’ piuttosto anonimo del neo direttore sanitario Faraone.