Assemblea dei soci 2024: bilancio da record per la BCC Terra di Lavoro

In calce tutte le foto dell’evento svoltosi all’hotel Plaza.

CASERTA. Si è svolta oggi 20 aprile l’Assemblea dei Soci 2024 della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli, con un’entusiasmante partecipazione e presentando un bilancio che ha sorpreso per i numeri record. L’evento, tenutosi presso l’hotel Plaza di Caserta, ha rappresentato un momento fondamentale per i Soci dell’Istituto casertano che hanno potuto conoscere, presentati dal Presidente Roberto Ricciardi, i risultati straordinari in termini numerici dell’anno appena trascorso, oltre a delineare le strategie future.

L’Assemblea dei Soci ha visto una partecipazione record, sala gremita e 500 posti occupati. Questo elevato coinvolgimento evidenzia l’interesse crescente dei membri della comunità per le attività e le prospettive della BCC Terra di Lavoro. L’atmosfera carica di entusiasmo e voglia di partecipare attivamente alla vita della banca e il suo ruolo nel tessuto economico di competenza.

Uno dei momenti più attesi dell’assemblea è stato sicuramente l’analisi del bilancio dell’anno precedente, che ha stupito per i risultati positivi ottenuti. La BCC Terra di Lavoro ha riportato numeri straordinari, confermando la solidità e la crescita costante dell’istituto.

Non ha mancato l’appuntamento il Presidente della Federazione Banche di Comunità redito Cooperativo Campania Calabria, Amedeo Manzo, accompagnato dal Direttore Franco Vildacci.

Presenti i giovani soci di BCCLAB, l’associazione rilanciata quest’anno e che tanto bene sta lavorando con il Presidente Gaia Greco. La giornata al Plaza, dopo l’assemblea della BCC, è proseguita con l’assemblea della Mutua S. Vincenzo, costola della BCC che in quasi due anni di vita ha visto circa mille iscritti e centinaia di attività, tra sanitarie e commerciali, che hanno aderito all’iniziativa offrendo, in convenzione, sconti e privilegi per i soci.