Assembramento davanti al bar, blitz dei vigili

CASALUCE – Primi assembramenti e niente mascherina. E’ quanto è accaduto ieri a Casaluce. Si è reso necessario l’intervento di una pattuglia della polizia municipale per “sciogliere” un assembramento fuori un locale cittadino. Un capannello di persone, che si erano radunate fuori un bar per fare quattro chiacchiere e trascorrere qualche ora in compagnia nella prima domenica da zona arancione. Solo all’arrivo degli agenti della municipale la situazione è stata riportata al rispetto delle norme vigenti.