ASTRADAY DOWN. Va subito “a capa sotto” il sito per prenotare la vaccinazione alla Brigata Garibaldi

La strabiliante idea del direttore Asl Russo di recuperare migliaia di dosi di Astrazeneca inutilizzate con un nuovo “happening” (sic!) rischia di essere iniziata con il piede sbagliato

CASERTA – “Non è un buon inizio” potrebbe dire lo chef protagonista del programma TV “4 Ristoranti” Alessandro Borghese se dovesse commentare quello che è avvenuto a mezzanotte.

Infatti, dalle 24 di oggi, sabato, era attivo il sito per iscriversi alla vaccinazione libera over 18 anti-covid con Astrazeneca, da compiere presso l’hub vaccinale della Brigata Garibaldi di Caserta.

E questa è la teoria. La pratica invece è che appena scoccate le ore 00:00 il sito dedicato dall’ASL Caserta ha smesso di funzionare, mostrando poi dopo alcuni minuti la dicitura “esaurita”, come hanno testimoniato molti utenti.

Ed “esaurita” è una definizione perfetta anche per la calma di coloro che si erano preparati per inviare la prenotazione e hanno visto il sito andare in down.

L’ipotesi più ottimistica è che il sito sia stato preso d’assalto è che 5 mila vaccinazioni siano state prenotate nei in qualche istante.

Ma è chiaro come la mole di traffico, di persone che si sono collegate sul sito potrebbe essere stata impossibile da gestire e il link per iscriversi alla fantasmagorica campagna vaccinale sia andato “a capa sotto”.

Bisognava pensarci prima e fare meglio? Sì, decisamente. Soprattutto se dai l’opportunità a centinaia di migliaia di persone di prepararsi al vaccino anti-covid, facendole entrare tutte insieme per una solo porta: cioè il sito dedicato alla prenotazione.

“Bravi a criticare. E voi che avreste fatto?”

La suddivisione della prenotazione per lettere dell’alfabeto o per fasce di età ad esempio, piuttosto che far partire questa specie di corsa all’oro.

In pratica, un assembramento (stavolta solo digitale) potrebbe aver bloccato sul più bello la vaccinazione di migliaia di persone.