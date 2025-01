Atletica, Giuseppe Romano è il nuovo presidente della Fidal di Caserta.

Primo mandato per il dirigente della Polisportiva Asi Bellona. Entrano nel Consiglio provinciale Francesco Rivetti, Enrico Maria Natale, Vincenzo Iavarone e Loredana Zullo.

CASERTA / SPARANISE (Pietro De Biasio) – La sala meeting di Sport e Salute del Coni Caserta ha fatto da cornice all’assemblea provinciale ed elettiva della Fidal Caserta per il quadriennio 2024-2028. L’incontro, è stato presieduto dal Consigliere Nazionale Carlo Cantales, affiancato dal vice Ilario Capanna, Consigliere regionale.

Tra i partecipanti anche il Delegato Provinciale Coni Michele De Simone e il Presidente della Fidal Campania, Bruno Fabozzi, che ha rivolto un caloroso saluto ai rappresentanti delle società sportive della provincia. Dopo le operazioni di voto e la successiva fase di scrutinio, la commissione verifica poteri ha ufficialmente proclamato il prof. Giuseppe Romano nuovo presidente della Fidal Caserta. Accanto a lui, l’assemblea ha eletto i quattro consiglieri che lo affiancheranno nel prossimo quadriennio: Francesco Rivetti, Enrico Maria Natale, Vincenzo Iavarone e Loredana Zullo.

Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente Romano ha sottolineato l’impegno del nuovo consiglio nel rilanciare l’atletica leggera in provincia di Caserta. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere la diffusione della disciplina, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani e appassionati, con particolare attenzione alle realtà locali e ai settori giovanili.

E un elemento centrale del piano di sviluppo riguarda le infrastrutture: nei prossimi anni, la provincia potrà contare su due nuovi impianti a Caserta e Sparanise, oltre a interventi di ammodernamento previsti per altre strutture sportive già esistenti. Questi progetti rappresentano una risposta concreta alle esigenze degli atleti casertani, che necessitano di spazi adeguati per allenarsi e gareggiare. In foto da sx a ds: Carlo Cantales, Francesco Rivetti, Vincenzo Iavarone, Giuseppe Romano, Loredana Zullo, Enrico Maria Natale, Bruno Fabozzi, Ilario Capanna.