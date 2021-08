ATTENTATO DI CAMORRA. Colpi di pistola contro il laboratorio Amato Salus

L’episodio si è verificato l’altra notte. Indagano i carabinieri della locale Stazione

FRIGNANO (g.g ) – La dinamica e anche gli effetti dell’azione violenta non lasciano adito a dubbi: il clan dei Casalesi si sta riorganizzando e colpisce bersagli importanti.

L’altra notte, diversi colpi di arma da fuoco so o stati esplosi contro il centro sanitario laboratorio diagnostico Amato Salus. Chiaro il messaggio intimidatorio. Naturalmente non si può stabilire se si tratti di una reazione al mancato pagamento di cifre estorsive o se il fatto possa essere inquadrato in qualche altro tipo di tensione tra la camorra e i titolari del centro. Sul posto dell’attentato sono accorsi i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato immediatamente le indagini.