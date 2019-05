ATTENTI ALLA TRUFFA. Finto corriere raggira un’anziana donna ma…

CAPUA (red. cro.) – Truffa finita male. L’ennesimo malvivente ha raggirato, nel pomeriggio di oggi, 31 maggio, un’anziana donna residente in un appartamento del rione Santagata a Capua, non molto distante dal ponte della Pierrel.

Il truffatore si è presentato alla nonnina come il corriere. Aveva con sé un pacco al cui interno, ha raccontato alla vittima, c’era un pc acquistato dal nipote e per cui lei doveva saldare il conto.

Una volta ascoltata tutta la storia la vittima ha consegnato al finto corriere 2mila euro in contanti e qualche monile d’oro. Fortunatamente i carabinieri della locale Compagnia sono riusciti a bloccare il giovane e a recuperare il malloppo.

Alla nonnina sono stati restituiti i soldi e gli oggetti d’oro la quale per la commozione è scoppiata in lacrime. il Truffatore, invece, è stato trasportato in caserme e verrà giudicato per direttissima.