Attenzione a raccogliere funghi senza autorizzazione: controlli a Roccamonfina. Multa e sequestro a cercatore abusivo

Pericoloso perché è facile scambiare un fungo mangereccio con uno velenoso o addirittura mortale

ROCCAMONFINA – Nella mattinata di domenica 1 settembre 2024 le guardie giurate del WWF – nucleo provinciale di Caserta – hanno svolto un altro servizio di vigilanza ambientale nel meraviglioso Parco Regionale di Roccamonfina e foce Garigliano, un vero scrigno di Biodiversità e Natura da tutelare.

Inizialmente sono stati eseguiti controlli per la prevenzione degli incendi boschivi. Poi le guardie del WWF si sono imbattute, nel territorio del comune di Roccamonfina, in diverse decine di cercatori di funghi che al momento del controllo hanno esibito tutti i documenti necessari.

Poi, ad un certo momento è stato sorpreso un uomo che aveva il caratteristico cestino con funghi appena raccolti, senza essere in possesso del tesserino per la ricerca dei funghi e soprattutto non avendo seguito nessun corso di formazione per il riconoscimento dei funghi. Questo risulta essere molto grave e pericoloso perché è facile scambiare un fungo mangereccio con uno velenoso o addirittura mortale.

Le Guardie del WWF, quindi, hanno provveduto ad elevare regolare verbale ed hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutto il materiale illecito prelevato.

Il fenomeno del prelievo illegale di funghi ed altri prodotti della Natura è molto diffuso e diventa anche pericoloso quando i cercatori non sono autorizzati e soprattutto specificamente formati.

Il WWF – nucleo di vigilanza ambientale provinciale di Caserta intensificherà anche questo tipo di controlli per la tutela della Natura e della biodiversità e per il benessere dell’ambiente e di tutti le persone.