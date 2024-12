Attenzione ai vostri cani: ignoto dissemina polpette avvelenate sui marciapiedi

La denuncia di un cittadino, che ha fatto appena in tempo ad evitare che il suo cane ne mangiasse una

CELLOLE – Ancora bocconi avvelenati sul marciapiede di via Napoli. A segnalarlo è un cellolese al gruppo Big Brother Ambiente:

“Questa mattina (ieri, ndr) passeggiando con il mio cane per via Napoli all’altezza dell’ex centro estetico, ho trovato delle polpette con antilumaca (cioè velenose). Le ho tolte subito ma ho notato che qualcuna era stata mangiata. Fate attenzione! Vorrei anche dire a questa persona che ha fatto tale gesto di sperare che al mio cane non succeda nulla altrimenti parte la denuncia alle forze dell’ordine e sicuramente si saprà chi è stato. Auguriamo a questo soggetto che odia così tanto gli animali di non farsi mai individuare, altrimenti una visita dal “veterinario” (perché una bestia solo dal veterinario può andare) non te la toglie nessuno”.