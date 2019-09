ATTENZIONE CASERTANI. Via Camusso (la strada del Ponte di Ercole) dalle ore 18 chiusa al traffico per 2 ore

CASERTA – Continua inarrestabile la “simpatica storiella” dei mezzi che restano incastrati sotto il ponte di Ercole. E’ di pochissimi minuti fa la notizia di un nuovo intervento atto a risistemare la struttura, buttata giù da un mezzo in uscita dal valico, che dovrebbe segnalare l’altezza massima consentita ai mezzi che entrano nel piccolo tunnel. Via Michele Camusso, a partire da adesso, ore 18, e per le prossime due ore, sarà chiusa al transito veicolare. Preghiamo gli automobilisti che cercano di raggiungere la città di Caserta, di scegliere percorsi alternativi.