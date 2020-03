MARCIANISE – Non ci sarà alcuna disinfezione aerea o realizzata attraverso “sali miracolosi”, come si sta cercando di far credere in queste ore attraverso la diffusione di finti inviti istituzionali e messaggi vocali via WhatsApp che annunciano il passaggio di camion con cannoni “sparasale”.

La seguente comunicazione, attribuita al Comune di Marcianise, è FALSA.

RESTA VALIDO E ATTUALISSIMO L’INVITO COMUNE A RIMANERE A CASA.