Aurora Alto Casertano: si parte dal Commaia per prepararsi a un campionato da protagonisti.

Sport e impegno: le parole d’ordine del presidente Montaquila. Ringraziamenti al presidente Russo: l’Aurora super-pronta.

ALTO CASERTANO (ARNALDO BETTI) – L’Aurora Alto Casertano ha ufficialmente iniziato il ritiro presso l’Impianto sportivo Salvatore Commaia di Caserta. I Biancorossi, sotto la guida del mister e dello staff tecnico, continueranno la loro preparazione intensiva fino al 31 agosto 2024, con un chiaro obiettivo in mente: affrontare al meglio la prima partita stagionale. L’esordio avverrà domenica prossima, nella gara di Coppa Italia contro il Presenzano, una sfida già attesa con grande entusiasmo dai tifosi.

Durante l’inizio del ritiro, il presidente Flaviano Montaquila ha preso la parola per dare il benvenuto alla squadra, in particolare ai nuovi arrivati. Nel suo discorso, Montaquila ha sottolineato l’importanza di divertirsi sul campo, ricordando però l’obiettivo primario di raggiungere risultati in linea con le aspettative della società e dei tifosi. Ha invitato i giocatori a dare il massimo, ribadendo che il divertimento e l’impegno devono sempre andare di pari passo.

Un ringraziamento speciale è stato riservato al presidente Mario Russo per aver concesso l’utilizzo della struttura, un elemento fondamentale per garantire alla squadra un ambiente ideale per prepararsi alle sfide della stagione. L’atmosfera è carica di motivazione e fiducia, con la squadra pronta a lavorare sodo per costruire una stagione all’altezza delle ambizioni del club. I prossimi giorni saranno cruciali per affinare la preparazione e creare quell’intesa di squadra necessaria per affrontare al meglio la stagione che si appresta a cominciare.