Autista si ribalta con il furgone, trasportato al pronto soccorso

PIEDIMONTE MATESE – Momenti di comprensibile paura ieri mattina, lungo la provinciale tra Piedimonte Matese e Caiazzo, per l’autista di un furgone.



L’uomo, originario anch’egli dell’Alto Casertano, ovvero di Alife, è stato vittima di un incidente stradale, con il suo mezzo pesante che è finito per ribaltarsi su un lato.



Non si tratta di un incidente grave pericolo per quanto riguarda le condizioni di salute dell’uomo che, comunque, è stato portato al pronto soccorso.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente.