SANTA MARIA A VICO (red.cro.) – Un brutto incidente è avvenuto questa mattina tra la via Nazionale Appia e via Ferdinando d’Aragona, a Santa Maria a Vico. Una Fiat Bravo, lanciata ad alta velocità, ha colpito altre autovetture parcheggiate in strada. La ragazza, seduta al fianco del guidatore, è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale da un’ambulanza.